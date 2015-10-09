Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Покатилов помог зарубежному клубу оформить победу

"Сабах", за который выступает вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов, обыграл на своём поле "Туран" в 5-м туре чемпионата Азербайджана, передают Vesti.kz.

Поделиться

Встреча завершилась со счётом 2:0. Голы забили Велько Симич (56-я минута) и Павол Шафранко (90+6-я, с пенальти).

После этой игры "Туран" с 9 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице, а "Сабах" идёт шестым, набрав 7 очков.

Покатилов вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч. В азербайджанский клуб он перешёл в начале 2025 года. До этого вратарь выступал за казахстанские команды "Тобол", "Актобе", "Кайрат", "Шахтёр" и "Акжайык".

