Сборная России объявила состав на женский ЧМ по боксу с участием Казахстана

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Сегодня 14:21
©vk.com/rusboxing

Главный тренер женской сборной России Альберт Муталибов объявил состав команды на чемпионат мира, который пройдет в Нью-Дели (Индия), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Российская команда будет представлена в 12 весовых категориях. Состав сборной выглядит так:

До 48 кг: Юлия Чумгалакова
До 50 кг: Екатерина Пальцева 
До 52 кг: Анна Аэдма
До 54 кг: Карина Тазабекова
До 57 кг: Людмила Воронцова
До 60 кг: Надежда Голубева
До 63 кг: Наталия Сычугова
До 66 кг: Азалия Аминева
До 70 кг: Анастасия Демурчян
До 75 кг: Анастасия Шамонова
До 81 кг: Салтанат Меденова
Свыше 81 кг: Диана Пятак

Объявлены призовые за медали ЧМ по боксу с участием Казахстана

Напомним, чемпионат мира пройдет с 15 по 26 марта. В турнире примет участие и женская сборная Казахстана, с ее составом можно ознакомиться здесь.

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Метки:
ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу женский бокс

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