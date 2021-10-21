Сборная Казахстана выбрала капитана на чемпионат мира по боксу

Сегодня, 21 октября, сборная Казахстана по боксу вылетает на чемпионат мира, который пройдет в Белграде (Сербия), сообщается на сайте КФБ.
В отсутствие Камшыбека Кункабаева, который официально об уходе из сборной не заявлял, но пропускает турнир и готовится к бою в профи, новым капитаном выбран призер чемпионатов мира, участник двух Олимпиад Абылайхан Жусупов.
Состав сборной Казахстана:
48 килограммов - Темиртас Жусупов
51 килограмм - Сакен Бибосынов
54 килограмма - Махмуд Сабырхан
57 килограммов - Серик Темиржанов
60 килограммов - Саматали Тольтаев
63,5 килограмма - Санатали Тольтаев
67 килограммов - Абылайхан Жусупов
71 килограмм - Асланбек Шымбергенов
75 килограммов - Нурканат Райыс
80 килограммов - Нурбек Оралбай
86 килограммов - Бек Нурмаганбет
92 килограмма - Айбек Оралбай
+92 килограмма - Нурлан Сапарбай
Также изменился состав тренерского штаба. Так, старшим тренером избран Нуркен Андасов. Штатными тренерами стали Гани Ашкеев, Талгат Жакпеков, Максат Бактыбазаров, Аскар Еркебаев, Александр Насибуллин и Нуржан Насанов.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 24 октября по 6 ноября. Общий призовой фонд составит 2,6 миллиона долларов. Победители получат от организаторов по сто тысяч долларов, серебряные призеры - по 50 тысяч, а обладатели бронзы - по 25 тысяч.
Фото: КФБ
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