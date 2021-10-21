Сборная Казахстана выбрала капитана на чемпионат мира по боксу

©olympic.kz. Турар Казангапов
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Вчера 14:42

Сегодня, 21 октября, сборная Казахстана по боксу вылетает на чемпионат мира, который пройдет в Белграде (Сербия), сообщается на сайте КФБ.

В отсутствие Камшыбека Кункабаева, который официально об уходе из сборной не заявлял, но пропускает турнир и готовится к бою в профи, новым капитаном выбран призер чемпионатов мира, участник двух Олимпиад Абылайхан Жусупов.

Состав сборной Казахстана:
48 килограммов - Темиртас Жусупов
51 килограмм - Сакен Бибосынов
54 килограмма - Махмуд Сабырхан 
57 килограммов - Серик Темиржанов 
60 килограммов - Саматали Тольтаев 
63,5 килограмма - Санатали Тольтаев 
67 килограммов - Абылайхан Жусупов
71 килограмм - Асланбек Шымбергенов 
75 килограммов - Нурканат Райыс 
80 килограммов - Нурбек Оралбай 
86 килограммов - Бек Нурмаганбет 
92 килограмма - Айбек Оралбай 
+92 килограмма - Нурлан Сапарбай 
 
Также изменился состав тренерского штаба. Так, старшим тренером избран Нуркен Андасов. Штатными тренерами стали Гани Ашкеев, Талгат Жакпеков, Максат Бактыбазаров, Аскар Еркебаев, Александр Насибуллин и Нуржан Насанов.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 24 октября по 6 ноября. Общий призовой фонд составит 2,6 миллиона долларов. Победители получат от организаторов по сто тысяч долларов, серебряные призеры - по 50 тысяч, а обладатели бронзы - по 25 тысяч.

 Фото: КФБ

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Сербия Жусупов Абылайхан


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Вчера 14:42
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