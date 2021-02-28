Сборная Казахстана по боксу завоевала шесть медалей на турнире в Болгарии

Сборная Казахстана по боксу завоевала шесть медалей на международном турнире "Странджа" в Болгарии, сообщается на сайте КФБ. Обладательницей "золота" стала Валентина Хальзова.

За звание чемпиона в финале бились Надежда Рябец и Ангелина Лукас. Но согласно решению судей стали обладательницами серебряных медалей. Бронзовую медаль турнира выиграла Карина Ибрагимова.

У мужчин бронзовые призеры - Нурканат Райыс и Бийбарыс Жексен.

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