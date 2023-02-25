Сборная Казахстана по боксу получила первого финалиста малого ЧМ

Казахстанский боксер Оразбек Асылкулов вышел в финал проходящего в Софии (Болгария) Кубка Странджа, который также называют малым чемпионатом мира, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 25 февраля, он провел полуфинальный бой в весовой категории до 57 килограммов.

Соперником Асылкулова стал Артур Базеян из Армении, становившийся вице-чемпионом Европы в прошлом году. Казахстанец одержал победу раздельным решением судей.

Отметим, что в составе сборной Асылкулов стал первым финалистом. Также сегодня свой поединок в 1/2 финала в весовой категории до 75 килограммов проведет Нурканат Райыс.