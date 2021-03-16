Сборная Казахстана по боксу назвала составы на мужской и женский турниры в Турции

Соревнования стартовали в Стамбуле.

Фото: КФБ©
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Вчера 23:47

Мужская и женская сборные Казахстана назвали составы на международный турнир по боксу "Босфор", сообщается на сайте КФБ. Соревнования стартовали в Стамбуле. 

Состав мужской сборной Казахстана:
52 кг - Тимур Кабдешев, Дамир Абдикадыр
57 кг - Айдос Арапов, Нурбол Калжанов
63 кг - Бахтияр Смагулов, Болат Ерсултан
69 кг - Куан Куатов, Санатали Тольтаев, Дархан Дусебай
75 кг - Аман Казангапов, Аятулла Такежанов
81 кг - Бекболат Абдикерим
91 кг - Сагындык Тогамбай, Азамат Бектас, Нурлан Сабиров, Абзал Куттыбеков
+91 - Айболды Дауренулы

Состав женской сборной Казахстана:
51 кг - Назым Кызайбай, Ангелина Лукас, Жайна Шекербекова
57 кг - Назым Исчанова
60 кг - Владислава Кухта, Римма Волосенко, Лаура Есенкелды
75 кг - Надежда Рябец, Валентина Хальзова, Фариза Шолтай

"Золото" от капитана и еще пять медалей. Сборная Казахстана по боксу выиграла турнир в Германии

Метки:
Турция Сборная Казахстана по боксу
Бокс Любительский бокс
0
Вчера 23:47
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