Сборная Казахстана по боксу назвала составы на мужской и женский турниры в Турции

Мужская и женская сборные Казахстана назвали составы на международный турнир по боксу "Босфор", сообщается на сайте КФБ. Соревнования стартовали в Стамбуле.
Состав мужской сборной Казахстана:
52 кг - Тимур Кабдешев, Дамир Абдикадыр
57 кг - Айдос Арапов, Нурбол Калжанов
63 кг - Бахтияр Смагулов, Болат Ерсултан
69 кг - Куан Куатов, Санатали Тольтаев, Дархан Дусебай
75 кг - Аман Казангапов, Аятулла Такежанов
81 кг - Бекболат Абдикерим
91 кг - Сагындык Тогамбай, Азамат Бектас, Нурлан Сабиров, Абзал Куттыбеков
+91 - Айболды Дауренулы
Состав женской сборной Казахстана:
51 кг - Назым Кызайбай, Ангелина Лукас, Жайна Шекербекова
57 кг - Назым Исчанова
60 кг - Владислава Кухта, Римма Волосенко, Лаура Есенкелды
75 кг - Надежда Рябец, Валентина Хальзова, Фариза Шолтай
"Золото" от капитана и еще пять медалей. Сборная Казахстана по боксу выиграла турнир в Германии