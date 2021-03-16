Сборная Казахстана по боксу назвала составы на мужской и женский турниры в Турции

Мужская и женская сборные Казахстана назвали составы на международный турнир по боксу "Босфор", сообщается на сайте КФБ. Соревнования стартовали в Стамбуле.

Состав мужской сборной Казахстана:

52 кг - Тимур Кабдешев, Дамир Абдикадыр

57 кг - Айдос Арапов, Нурбол Калжанов

63 кг - Бахтияр Смагулов, Болат Ерсултан

69 кг - Куан Куатов, Санатали Тольтаев, Дархан Дусебай

75 кг - Аман Казангапов, Аятулла Такежанов

81 кг - Бекболат Абдикерим

91 кг - Сагындык Тогамбай, Азамат Бектас, Нурлан Сабиров, Абзал Куттыбеков

+91 - Айболды Дауренулы

Состав женской сборной Казахстана:

51 кг - Назым Кызайбай, Ангелина Лукас, Жайна Шекербекова

57 кг - Назым Исчанова

60 кг - Владислава Кухта, Римма Волосенко, Лаура Есенкелды

75 кг - Надежда Рябец, Валентина Хальзова, Фариза Шолтай

"Золото" от капитана и еще пять медалей. Сборная Казахстана по боксу выиграла турнир в Германии