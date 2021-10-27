Российский боксер победил тяжелым нокаутом на ЧМ-2021

Российский боксер Шарабутдин Атаев пробился в 1/8 финала соревнований в весе до 86 килограммов на чемпионате мира в Белграде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В поединке 1/16 финала он во втором раунде нокаутировал литовца Тадаса Тамашаускаса. А за выход в 1/4 финала россиянин поспорит с победителем боя между украинцем Сергеем Горшковым и Адылбеком уулу Эркином из Кыргызстана.

Напомним, ранее в этом весе боксера из Узбекистана Шохжахона Абдуллаева отправили в страшный нокаут. Он завершил выступление. А затем свой бой в этом весе проиграл Бек Нурмаганбет, который стал первой потерей Казахстана на ЧМ-2021.

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