Разведка боем, или как Казахстан и Узбекистан готовятся к Азиаде-2022 в боксе

Боксеры сборной Казахстана вошли в топ-3 на турнире в Таиланде, а конкуренты из Узбекистана победили в Румынии, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанцы повезли в Пхукет состав, который претендует на участие в летних Азиатских играх, и пропустили вперед не только хозяев турнира, но боксеров из Индии.

Конкуренты взяли по три золота, но соперники оказались выше за счет дополнительных показателей. Чемпионами турнира стали Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Нурбек Оралбай (до 81) и Айбек Оралбай (до 91).

Команда Узбекистана выступила в Тыргу-Муреш, забрав шесть золотых медалей из 13. Конкуренты тоже просматривают резерв, но на ринг в Румынии вышли некоторые потенциальные соперники казахстанцев.

В частности, выступили Дильшод Рузметов (до 80) и Лазизбек Мулложонов (свыше 92), которые относятся к фаворитам в своих дивизионах. Другими победителями турнира стали Асылбек Жалилов (до 48), Шахзод Музафаров (до 54), Жавлонбек Юлдошев (67) и Саиджамшид Джафаров (до 75).

Добавим, что комплексный старт запланирован на сентябрь, а пройдет он в Китае. Ожидается, что боксерский турнир среди мужчин пройдет в восьми весовых категориях.

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