Разгромом закончился бой казахстанки на ЧМ-2024 по боксу

Сегодня, 3 ноября, казахстанка Улдана Таубай выступила в финале молодежного чемпионата мира-2024 по боксу в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

В решающем матче в весе до 66 килограмм ирландка Кайла Дойл Берн выиграла единогласным решением судей у Таубай. Таким образом, британка стала чемпионкой мира, а казахстанка завоевала серебро турнира.

В самом начале соревновательной программы успеха добилась казахстанка Елянур Турганова, которая в весе до 48 килограмм и победила ирландку Карлу Пик и стала чемпионкой мира.

Накануне казахстанцы выиграли все три финала в первый день решающих поединков. Свои победы одержали Торехан Сабырхан (до 67 кг), Санжарали Бегалиев (до 75 кг) и Аружан Зейноллаева (до 81 кг).