Разгромом обернулся бой за золото с участием чемпиона Азии и Казахстана

На чемпионате по боксу в Таразе состоялся финальный бой в весовой категории до 90 килограммов у мужчин, сообщают Vesti.kz.

В решающем поединке встретились Сагындык Тогамбай из Туркестанской области и Даулет Толемисов, представляющий Актюбинскую область.

Толемисов выиграл бой единогласным решением судей - 5:0 и второй год подряд стал чемпионом Казахстана. В 2025-м году в Семее Толемисов завоевал золото в весовой категории до 85 килограммов.

Напомним, в вечерней сессии, которая начнётся в 15:30 состоятся еще десять финальных поединков.

25-летний Тогамбай является чемпионом Азии по боксу-2024. Также на его счету имеется бронза чемпионата Азии и Летних Азиатских игр 2022 года.