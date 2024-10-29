Разгром определил судьбу медали ЧМ-2024 по боксу с участием Казахстана

Казахстанская боксерша Аружан Жангабаева сразилась за полуфинал молодежного чемпионата мира в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей в 1/4 финала в весовой категории до 63 килограммов была представительница Польши Кинга Кровка.

Весь поединок прошел под диктовку казахстанки. В каждом из раундов судьи отдавали ей преимущество. В конечном итоге, казахстанка выиграла единогласным решением и вышла в 1/2 финала, гарантировав себе как минимум бронзу.

Добавим, что в четвертьфинале мирового турнира выступят 18 казахстанских спортсменов, а на другом мировом первенстве наша делегация сначала понесла первую потерю, а затем выиграла медаль.