Разгром в финале оставил автора яркого нокаута из Казахстана без золота

Темирлан Мукатаев из Астаны завоевал золотую медаль чемпионата Казахстана по боксу в Таразе, передают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 85 килограммов он со счётом 5:0 победил Султанбека Айбарулы из Алматы, ставшего в итоге серебряным призёром.

Напомним, что в полуфинале Айбарулы отметился яркой победой, нокаутировав в третьем раунде астанчанина Тимура Нурсеитова.

Мукатаев является чемпионом Азии среди спортсменов до 22 и 23 лет (2025-2026). В его активе также золотые медали чемпионатов Азии среди молодёжи (2022) и юниоров (2021).

Айбарулы является победителем финального этапа Кубка мира под эгидой World Boxing в Нью-Дели (2025) и победителем этапа Кубка мира в Сан-Паулу (2026).