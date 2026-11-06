Прямая трансляция финалов чемпионата Казахстана по боксу

Сегодня, 6 ноября, в Таразе пройдут финальные поединки чемпионата Казахстана по боксу среди мужчин и женщин, сообщают Vesti.kz.
Дневная сессия стартует в 12:00. Вечерняя сессии начнётся в 15:30. Прямая трансляция состоится на телеканале Qazsport и на официальном сайте телевещателя.Дневная сессия - 12:0048 кг. Айгерим Саттыбаева (Жамбылская область) - Гулназ Борибаева (Карагандинская область)50 кг. Нурзат Онгаров (Жамбылская область) - Диас Берикбай (область Жетысу)54 кг. Назым Кызайбай (Алматы) - Элина Базарова (Шымкент)60 кг. Бибарыс Жексен (Жамбылская область) - Адильбек Кожахан (область Жетысу)60 кг. Виктория Графеева (Алматы) - Анар Турсынбек (область Жетысу)70 кг. Фарух Токтасынов (Алматы) - Елнур Суюнбай (Жамбылская область)70 кг. Бахыт Сейдиш (Алматы) - Аружан Жанабаева (Туркестанская область)80 кг. Санжар-Али Бегалиев (Шымкент) - Анер Сейилхан (ЗКО)80 кг. Надежда Рябец (Костанайская область) - Айдана Убайдуллакызы (Карагандинская область)90 кг. Сагындык Тогамбай (Туркестанская область) - Даулет Толемисов (Актюбинская область)Вечерняя сессия - 15:3051 кг. Анита Адишева (Карагандинская область) - Жансая Рахымберди (Шымкент)55 кг. Нурсултан Алтынбек (Кызылординская область) - Бексултан Хужанжар (Шымкент)57 кг. Улжан Сарсенбек (Туркестанская область) - Шахназ Исаева (Алматы)65 кг. Мухаммедсабыр Базарбайулы (Туркестанская область) - Абзал Серик (Шымкент)65 кг. Аида Абикеева (Карагандинская область) - Лаура Есенкелди (Шымкент)75 кг. Аман Конысбеков (Туркестанская область) - Нурбек Мурсал (Алматы)75 кг. Шугыла Налибай (Туркестанская область) - Азиза Исина (Карагандинская область)85 кг. Темирлан Мукатаев (Астана) - Султанбек Айбарулы (Алматы)+80 кг. Елдана Талипова (Алматы) - Дина Исламбекова (Карагандинская область)+90 кг. Данияр Рахымбердинов (Алматы) - Ерсултан Сапар (Алматы)