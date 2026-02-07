Прямая трансляция чемпионских боев Казахстана на элитном турнире по боксу

Сегодня, 7 февраля, состоятся финальные поединки международного турнира по боксу Boxam Elite-2026 с участием сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

В финалах соревнований мужскую и женскую сборные Казахстана представят 11 боксёров. При этом две финальные пары будут полностью казахстанскими, что гарантирует команде как минимум два золота турнира. Начало трансляции — в 19:30 по времени Астаны.

Состав финальных пар с участием представителей сборной Казахстана:

Женщины. 65 кг. Назерке Серик - Кайла Аллен (Англия)

Женщины. Свыше 80 кг. Умида Садыкова - Панар Сейтханкызы.

Мужчины. 50 кг. Санжар Ташкенбай - Исмаэль Маграуи Фриа (Испания)

Мужчины. 55 кг. Махмуд Сабырхан - Эллис Троубридж (Англия)

Мужчины. 70 кг. Торехан Сабырхан - Дипак (Индия)

Мужчины. 75 кг. Аман Конысбеков - Акаш (Индия)

Мужчины. 85 кг. Нурбек Оралбай - Ариан Саид Панах (нейтральный спортсмен)

Мужчины. 90 кг. Сагындык Тогамбай - Эммануэль Рейес Пла (Испания)

Мужчины. Свыше 90 кг. Айбек Оралбай - Нурасыл Асылхан

Турнир Boxam Elite-2026 стартовал 3 февраля и проводится с 1976 года. Для казахстанских боксёров эти соревнования стали первым официальным стартом в 2026 году.