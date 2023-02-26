Прямая трансляция боя казахстанского боксера за золото малого чемпионата мира

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Сегодня 07:57
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Сегодня, 26 февраля, на международном турнире Кубок Странджа в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира по боксу, состоятся финальные поединки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан в финале представит только один боксер - Оразбек Асылкулов в весовой категории до 57 килограммов. Его соперником по бою за золото будет выступающий за сборную Болгарии кубинец Хавьер Ибаньес.

Этот бой состоится в вечерней сессии, которая начнется в 21:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна ближе к началу.

Напомним, сборная Казахстана привезла 12 боксеров на Кубок Странджа-2023. Это Ернур Кайрат (48 килограммов), Кенже Муратулы (51), Бекзат Алдамжаров (54), Оразбек Асылкулов (57), Ерасыл Танкай (60), Ертуган Зейнуллинов (63,5), Темирхан Тезек (67), Нурканат Райыс (75), Бекзад Нурдаулетов (80), Бекзат Танатаров (86 э), Абзал Куттыбеков (92) и Камшыбек Кункабаев (+92).

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Кубок Странджа Болгария

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