Прямая трансляция боя казаха с небитым профи за лицензию на Олимпиаду

Сегодня, 26 мая, продолжатся поединки в рамках заключительного отборочного турнира по боксу на Олимпийские игры-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

От Казахстана в весовой категории до 63.5 килограмма выступит Мухаммедсабыр Базарбайулы. Ему будет противостоять филиппинец Кристиан Питт Лорант (7 пара - выход примерно в 12.00).

Прямая трансляция будет доступна в Instagram-аккаунте Казахстанской федерации бокса (КФБ).

У казахстанца интересный оппонент по прозвищу "Золотой мальчик", на профи-ринге провел 12 боев и одержал в них победы, более подробно о филиппинце читайте тут.

Базарбайулы - единственный представитель мужской сборной Казахстана, от женской команды выступят пять человек, с расписанием боев можно ознакомиться здесь. Назым Кызайбай (до 50 килограммов) уже отбоксировала и отметилась досрочной победой.