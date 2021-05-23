Против чемпиона мира из Узбекистана. Состоялась жеребьевка чемпионата Азии по боксу

В Дубае в рамках чемпионата Азии по боксу состоялась жеребьевка, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ниже представлены ее результаты.

В категории до 49 килограммов Даниял Сабит начнет турнир с первого круга против индонезийца Квангу Корнелиса.

Сакен Бибосынов, представляющий страну в весе до 52 килограммов, сразится с Эранду Ласиндой (Шри-Ланка).

В весе до 56 килограммов Сабырхан Махмуд начнет свой путь с боя против индуса Мохаммада Уддина. В случае победы во втором круге ему будет противостоять чемпион мира из Узбекистана Миразизбек Мирзахалилов.

Серик Темиржанов (до 60 килограммов) в первом бою будет биться с иранцем Даниялом Шахбахшем.

В категории до 64 килограммов Закир Сафиуллин начнет турнир против Ашкана Резаи (Иран). А Аблайхан Жусупов, выступающий в весе до 69 килограммов, будет стартовать со второго круга. Его соперник Хусейн Алькандари (ОАЭ).

Саид Альбахрани (Кувейт) в первом раунде будет противостоять нашему Абильхану Аманкулу (до 75 килограммов).

Первый сеянный веса до 81 килограмма Бекзад Нурдаулетов во втором круге будет ждать победителя пары Мейсам Гелшлахи (Иран) - Сумит (Индия).

Также первым номером выступает и Василий Левит (до 91 килограмма). Он начнет ЧА со второго круга. Его соперник определится в паре Эхсан Рузбахани (Иран) - Салтан Алшамари (Кувейт).

Наконец, капитан сборной Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма) будет драться с индусом Нариндером.

Добавим, что поединки стартуют завтра, 24 мая.

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