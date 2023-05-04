Призера ЧА из Казахстана выбили из чемпионата мира по боксу в Ташкенте

Казахстанский боксер Санатали Тольтаев проиграл на чемпионате мира-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Ташкенте (Узбекистан).

Тольтаев выступает в весовой категории до 63,5 килограмма. Его соперником по 1/16 финала стал Ришарно Колин из Маврикии. Поединок получился непростым для Тольтаева, становившегося бронзовым призером чемпионата Азии-2019. По итогам трех раундов судьи отдали победу Колину.

Для Казахстана это вторая потеря. Ранее из турнира выбыл Талгат Сырымбетов (до 60 килограммов).

Напомним, что в 1/32 финала ЧМ-2023 Санатали победил Ахмада Штиви из Израиля.

Также сегодня в вечерней сессии, которая начнется в 19:00, выступит казахстанский супертяж Камшыбек Кункабаев. В весе свыше 92 килограммов он проведет бой в 1/16 финала с россиянином Алексеем Дроновым. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

ВСЕ НОВОСТИ ЧМ-2023 ПО БОКСУ

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"