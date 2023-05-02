Призер ЧА из Казахстана побил профи-боксера на старте ЧМ-2023

Казахстанский боксер Санатали Тольтаев выиграл свой первый бой на чемпионате мира-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Ташкенте (Узбекистан).
Тольтаев выступает в весовой категории до 63,5 килограмма. Его соперником по 1/32 финала стал Ахмад Штиви из Израиля, который выступает в профи, его рекорд 8-0 (6 КО)
Оба соперника оказали достойное сопротивление. Казахстанец выиграл по итогам трех раундов раздельным решением судей.
Напомним, что Санатали становился бронзовым призером чемпионата Азии.
Ранее сегодня в 1/8 финала прошел казахстанский боксер Сагындык Тогамбай, выступающий в весе до 86 килограммов.
Загрузка матч-центра...
Реклама