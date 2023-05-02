Чемпион мира из Казахстана нокаутом выиграл стартовый бой на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай одержал победу в своем стартовом бою на чемпионате мира, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Ташкенте (Узбекистан).

Тогамбай выступает в весовой категории до 86 килограммов. Его соперником по 1/16 финала стал представитель ДР Конго Натан Нланду Мбели.

Во второй трехминутке Тогамбай дважды отправил соперника в нокдаун. В начале третьего раунда он сделал это еще раз и рефери остановил избиение - победа техническим нокаутом. Казахстанец вышел в 1/8 финала.

Напомним, что Тогамбай является двукратным чемпионом мира среди молодежи. Среди взрослых это его дебютное мировое первенство. Он также завоевывал бронзу чемпионата Азии-2022 в составе национальной команды.

Также сегодня свой стартовый бой на ЧМ проведет Санатали Тольтаев - в 1/32 финала в весовой категории до 63,5 килограмма его соперником будет Ахмад Штиви из Израиля. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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