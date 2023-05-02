Прямая трансляция боев с участием казахстанцев на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте

Сегодня, 2 мая, на чемпионате мира по боксу в Ташкенте состоится второй соревновательный день, сообщает корреспондент Vesti.kz. От Казахстана на ринг выйдут два боксера.

Так, в дневной сессии, начинающейся в 14:00 по времени Астаны, выступит Сагындык Тогамбай. В 11-й паре в весовой категории до 86 килограммов он проведет бой против Натана Нланду Мбели из ДР Конго. Поединок состоится в 1/16 финала.

В вечерней сессии, которая стартует в 19:00, в первой паре выступит Санатали Тольтаев - в 1/32 финала в весовой категории до 63,5 килограмма его соперником будет Ахмад Штиви из Израиля.

В прямом эфире бои покажет телеканал Qazsport. Также поединки будут доступны на сайте телеканала.

Напомним, что накануне Казахстан успешно стартовал на ЧМ-2023, одержав две победы в двух боях - это Талгат Сырымбетов (60 килограммов) и Айбек Оралбай (92).

Добавим, что Казахстан будет бороться за медали во всех 13 весовых категориях.

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