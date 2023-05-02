Два нокдауна и нокаут, или как чемпион мира из Казахстана избил соперника на ЧМ-2023 по боксу

Предлагаем вашему вниманию полное видео боя казахстанского боксера Сагындыка Тогамбая на чемпионате мира в в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщают Vesti.kz, в своем стартовом поединке в весовой категории до 86 килограммов казахстанец буквально избил представителя ДР Конго Натана Нланду Мбели.

Во втором раунде Тогамбай дважды отправил соперника в нокдаун, в начале третьего раунда он сделал это еще раз и в итоге выиграл техническим нокаутом, выйдя в 1/8 финала.

Напомним, что Тогамбай является двукратным чемпионом мира среди молодежи. Среди взрослых это его дебютное мировое первенство. Он также завоевывал бронзу чемпионата Азии-2022 в составе национальной команды.

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