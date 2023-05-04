Битва казахстанского супертяжа. Прямая трансляция боев чемпионата мира по боксу

Сегодня, 4 мая, на чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан) состоится четвертый соревновательный день, сообщает корреспондент Vesti.kz. От сборной Казахстана на ринг выйдут два боксера.

В дневной сессии, которая начнется в 14:00 по времени Астаны, состоится бой Санатали Тольтаева. В 1/16 финала весовой категории до 63,5 килограмма он встретится с Ришарно Колином из Маврикия. Казахстанец выступит в десятой паре на ринге B.

В вечерней сессии, которая начнется в 19:00, титулованный супертяж Камшыбек Кункабаев, представленный в весе свыше 92 килограммов, проведет бой в 1/16 финала с российским боксером Алексеем Дроновым. Поединок пройдет на ринге A в 13-й паре.

В прямом эфире поединки покажет Qazsport, трансляция также доступна онлайн на сайте телеканала.

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