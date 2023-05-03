Казахстан понес первую потерю на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Талгат Сырымбетов стартовал на чемпионате мира в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 60 килограммов Сырымбетов противостоял действующему чемпиону Азии из Иордании Мохамеду Абу-Джаджеху. Иорданец одержал спорную победу раздельным решением судей.

При этом соперник казахстанца во втором раунде получил предупреждение за грязные приемы, которые применял в бою.

В 1/8 финала иорданец встретится с Джоне Давуле из Фиджи.

На старте ЧМ-2023 дебютант сборной Казахстана победил соперника из Таиланда.

Отметим, что, помимо Сырымбетова, на мировом первенстве в Ташкенте стартовые бои провели еще три казахстанца: Санатали Тольтаев (до 63,5 килограмма), Сагындык Тогайбай (86) и Айбек Оралбай (92). Они выиграли свои поединки.

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