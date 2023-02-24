Принципиальная битва не состоялась. Кункабаев снялся с боя против узбека Джалолова на малом ЧМ по боксу

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Сегодня 00:34
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Лидер сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев остался без медали Кубка Странджа, который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz

На турнире в Софии (Болгария), он должен был провести поединок против принципиального соперника из Узбекистана - супертяжа Баходира Джалолова в весовой категории свыше 92 килограммов.

Боксеры не раз встречались в ринге и именно их противостояние ожидалось в финале Олимпиады-2020 в Токио. Но Кункабаев тогда до главного поединка не дошел, уступив в 1/2-й и завоевав бронзу. А Джалолов стал олимпийским чемпионом. Также оба боксера выступают в профи. 

На Кубке Странджа сетка свела соперников в четвертьфинале. Но в ринге они так и не встретились. Кункабаев по неизвестным причинам снялся с поединка. 

Джалолов же автоматически вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзу турнира. 

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Кункабаев Камшыбек Узбекистан Болгария

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