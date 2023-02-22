Появилось видео, как казахстанец побил хозяина малого ЧМ по боксу

Казахстанский боксер Темирхан Тезек с победы начал бой на Кубке Странджа в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником казахстанца, выступающего в весовой категории до 67 килограммов был местный боксер Пламен Янков. Бой завершился победой Тезека раздельным решением судей.

Отметим, что болгарский боксер становился чемпионом и призером национального первенства, а Тезек завоевывал серебро чемпионата Казахстана.

Представляем вашему вниманию видео этого боя.