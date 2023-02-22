Появилось видео, как казахстанец побил хозяина малого ЧМ по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 01:12
©Кадр из видео

Казахстанский боксер Темирхан Тезек с победы начал бой на Кубке Странджа в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником казахстанца, выступающего в весовой категории до 67 килограммов был местный боксер Пламен Янков. Бой завершился победой Тезека раздельным решением судей.

Отметим, что болгарский боксер становился чемпионом и призером национального первенства, а Тезек завоевывал серебро чемпионата Казахстана.

Представляем вашему вниманию видео этого боя.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Кубок Странджа Болгария Сборная Казахстана по боксу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 02:15
Любительский бокс
Казахстанский боксер без боя прошел в четвертьфинал малого ЧМ
Сегодня , 01:12
Любительский бокс
Появилось видео, как казахстанец побил хозяина малого ЧМ по боксу
Вчера , 23:49
Любительский бокс
Казахстанец побил хозяина ринга на малом ЧМ по боксу
Вчера , 22:30
Любительский бокс
Казахстан понес первую потерю на малом ЧМ по боксу
Вчера , 20:51
Любительский бокс
Появилось видео, как казахский боксер разбил лицо в кровь чемпиону из Испании
Вчера , 20:32
Любительский бокс
Впечатляющий камбэк: видео победного боя казахского боксера Асылкулова
Вчера , 19:58
Любительский бокс
"Удосрочил" чемпиона. Казахстанский боксер уверенно стартовал на малом ЧМ
Вчера , 18:14
Любительский бокс
Казахстанских боксеров могут лишить Олимпиады. Подробности
Вчера , 17:22
Любительский бокс
Сотворил камбэк. Казахстанец с победы стартовал на малом ЧМ по боксу
Вчера , 10:02
Любительский бокс
Прямая трансляция боев казахстанских боксеров на малом чемпионате мира
© 2008 - 2023 ТОО «EML»