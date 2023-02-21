Появилось видео, как казахский боксер разбил лицо в кровь чемпиону из Испании

Казахстанец Ертуган Зейнуллинов стартовал на Кубке Странджа в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником казахстанца в весовой категории до 63,5 килограмма был испанец Конде Ойера Ибаррече. Поединок закончился во втором раунде из-за сильного рассечения, которое получил испанский боксер.

Отметим, что Ибаррече является чемпионом страны среди юниоров. Что касается Зейнуллинова, то он выигрывал чемпионат Казахстана и успел дебютировать в профи.

Предлагаем вашему вниманию полное видео боя.