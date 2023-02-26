Полное видео боя казахстанца в финале провального малого ЧМ по боксу

Казахстанец Оразбек Асылкулов стал серебряным призером международного турнира Кубок Странджа в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 57 килограмм Асылкулов уступил, выступающему за сборную Болгарии кубинцу Хавьеру Ибаньесу.

Асылкулов стал единственным представителем Казахстана в финале турнира.

На этих соревнованиях Казахстан довольствовался двумя наградами. Помимо Асылкулова бронзу завоевал Нурканат Райыс, который в весе до 75 килограммов дошел до полуфинала где уступил болгарскому боксеру Рами Кивану.

Представляем вашему вниманию видео финального боя с участием Асылкулова.