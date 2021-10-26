Определился следующий соперник Бибосынова после сенсационной победы на ЧМ по боксу

Определился следующий соперник казахстанского боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира в Белграде (Сербия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8-й финала весовой категории до 51 килограмма бронзовый призер Олимпиады-2020 встретится с индийцем Дипаком, который победил единогласным решением судей кыргызстанца Азата Усеналиева.

Напомним, что Бибосынов сотворил сенсацию на чемпионате мира, победив в своем стартовом бою олимпийского чемпиона из Узбекистана Хасанбоя Дусматова.

Бой казахстанца в 1/8-й состоится 1 ноября.

[readus]