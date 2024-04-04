Олимпийский чемпион объяснил регресс казахстанского бокса

Олимпийский чемпион 2004-го года и обладатель Кубка Вэла Паркера Бахтияр Артаев высказался о регрессе казахстанского бокса, сообщают Vesti.kz.

- У нас регресс или мировой бокс спрогрессировал в последнее время? Почему нет уверенности в наших ребятах?

- Бокс не стоит на месте, он везде развивается. Во многих странах внедряется научный и медицинский подходы, что позволяет им достигать результатов выше наших. В этом плане мы отстали от всего мира. Ребята устают, у них нет настроения. Кажется, не хватает научных знаний и ее имплементации в нашем боксе. Легко критиковать сборную со стороны. Тренеры трудятся, поэтому мы будем в них верить, - сказал Артаев в интервью Meta-ratings.kz.

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Напомним, на последнем чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан) Казахстан занял второе место, завоевав четыре золотые и одну серебряную медаль. Медальный зачет выиграли хозяева ринга - узбекские боксеры выиграли пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали.

На "Кубке Странджа", который еще называют малым чемпионатом мира, казахстанские боксеры завоевали три медали: одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую. Для сравнения, Узбекистан выиграл 12 медалей (пять золотых, две серебряные и пять бронзовых) и занял первое место в командном зачете.

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