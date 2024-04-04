Казахский боксер обошел чемпионов из Узбекистана и стал "королем" дивизиона

Казахстанец Асланбек Шымбергенов является лучшим боксером в категории до 71 килограмма в рейтинге авторитетного сайта BoxRec.com, передают Vesti.kz.

Капитан сборной Казахстана по боксу оказался выше двух титулованных узбекистанцев - Асадхуджи Муйдинхуджаева и Саиджамшида Джафарова, которые занимают второе и третье места соответственно.

Напомним, Шымбергенов является действующим чемпионом мира и чемпионом Азии-2022.

Муйдинхуджаев - также действующий чемпион мира, но на домашнем турнире в Ташкенте он выступал в другом весе - 67 кг. Джафаров - двукратный чемпион Азии и серебряный призер ЧМ-2023.

Также в топ-5 рейтинга BoxRec в этом дивизионе входят россиянин Андрей Замковой и японец Севон Окадзава.

Замковой - двукратный бронзовый призерр Олимпийских игр (2012, 2020), чемпион мира (2019), серебряный призер чемпионата мира (2009), и восьмикратный чемпион России. Окадзава - чемпион мира-2021, чемпион Азиатских игр-2022 и серебряный призер чемпионата Азии-2019.

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