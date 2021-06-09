Олимпийский чемпион Бахтияр Артаев получил новую должность

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Вэла Баркера Бахтияр Артаев назначен на новую должность. Об этом информирует пресс-служба "Астана Арланс".

Отмечается, что Артаев сменит на посту государственного тренера Республики Казахстан по боксу Болата Абдрахманова.

Напомним, что с февраля 2018 года 38-летний Артаев занимал пост генерального менеджера боксерского клуба "Астана Арланс".

В 2004-м он выиграл "золото" на Играх в Афинах (Греция), также становился призером на чемпионатах мира и Азии.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!