Обидчик казахстанца из Узбекистана без боя выиграл золото малого ЧМ

Боксер из Узбекистана Шохжахон Абдуллаев досрочно выиграл золото "Кубка Странджа", который называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Софии (Болгария).

Абдуллаев, выступающий в весовой категории до 86 килограмм должен был провести финальный бой с итальянцем Винченцо Лиззи, который отказался выходить на поединок.

Отметим, что в четвертьфинале турнира Абдуллаев единогласным решением судей победил казахстанца Бекзата Танатарова.

Добавим, что ранее другой узбекистанец Баходир Джалолов при подобных обстоятельствах стал чемпионом "Кубка Странджи" в весе свыше 92 килограмм. Примечательно, что Джалолов таким же образом преодолел полуфинал и четвертьфинал турнира. в 1/4 финала на бой с ним не вышел лидер сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев.