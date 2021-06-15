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Нокаутер из Узбекистана прокомментировал победу над Кункабаевым в финале ЧА и назвал его главным конкурентом на Олимпиаде

Он объяснил, почему был сильнее в Дубае.

Нокаутер из Узбекистана прокомментировал победу над Кункабаевым в финале ЧА и назвал его главным конкурентом на Олимпиаде
Баходир Жалолов. Фото: asbcnews.org©
Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Лидер сборной Узбекистана по боксу Баходир Жалолов, выступающий также в профи, прокомментировал свою победу над капитаном команды Казахстана Камшыбеком Кункабаевым в финале чемпионата Азии в Дубае (ОАЭ). Он считает его одним из главных своих соперников на ОИ в Токио

Напомним, что боксеры выступают в весовой категории свыше 91 килограмма, являются принципиальными соперниками и обладателями олимпийских лицензий.

В финале ЧА Жалолов победил единогласным решением судей и завоевал "золото". При этом Кункабаев побывал в первом раунде в нокдауне.

"Мы уважаем всех наших соперников, мы считаем их сильными и опытными спортсменами, никогда не принимаем что-то как должное, все они делают все возможное. Казахстан, например, очень сильная боксерская страна, Монголия тоже была хороша, на этот раз Индия подобралась к нам ближе.

Это был мой седьмой по счету бой против крепкого казахстанца Камшыбека Кункабаева, который, как всегда, был достаточно сложным. На этот раз это дело было больше в психологическом плане, чем в физическом. Я чувствовал себя увереннее, потому что выиграл у него два последних поединка и никому не проиграл. В последние месяцы я больше сосредоточился на своей психологической подготовке, и эти усилия окупились.

Перед Олимпийскими играми я должен вложить больше сил, чем когда-либо. Я мечтаю выиграть Олимпийские игры, и я должен подготовиться к тому, чтобы быть на сто процентов готовым в Токио. Ни на какие другие турниры и сборы мы не поедем, останемся в Узбекистане на завершающий этап подготовки.

Для меня главные соперники в Токио - это из Казахстана, России, Кубы и Австралии. Но, как я уже говорил ранее, я считаю всех спортсменов своей категории сильнейшими соперниками. После Олимпийских игр я планирую принять участие в чемпионате мира по боксу, а потом посмотрим", - цитирует Жалолова Asbcnews.org.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Кункабаев Камшыбек Узбекистан ЧА по боксу Олимпиада-2020 Япония

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