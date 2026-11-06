Неожиданным исходом завершился финал с участием боксёра сборной Казахстана

Определился чемпион Казахстана по боксу в весовой категории до 65 килограммов, передают Vesti.kz.

Им стал Абзал Серик из Шымкента, одержавший победу со счётом 5:0 над боксёром сборной Казахстана Мухаммедсабыром Базарбайулы, представлявшим Туркестанскую область.

Таким образом, Серик выиграл золотую медаль, а Базарбайулы занял второе место.

Базарбайулы - участник Олимпийских игр 2024 года, бронзовый призёр чемпионата Азии 2023 года среди спортсменов до 22 лет, победитель чемпионата Азии 2019 года среди молодёжи и обладатель бронзы международного турнира 2025 года памяти Константина Короткова.