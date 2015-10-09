Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Сегодня 19:40
 

Неожиданным исходом завершился бой конкурента Сабырхана из Узбекистана на ЧМ-2025

  Комментарии (1)

Неожиданным исходом завершился бой конкурента Сабырхана из Узбекистана на ЧМ-2025 Миразизбек Мирзахалилов. ©UBF

1

Узбекистанский боксёр Миразизбек Мирзахалилов сенсационно завершил выступление на чемпионате мира-2025, проходящем в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 55 килограммов титулованный узбекистанец уступил ирландцу Тади Пэтси Джойсу. Судьи отдали победу сопернику раздельным решением — 3:2.

Мирзахалилов считается одним из самых опытных и успешных боксёров своей страны. На его счету золото мирового первенства 2019 года, два чемпионских титула Азии (2019 и 2024) и победа на Азиатских играх 2018 года.

Отметим, что в этой же весовой категории выступает представитель Казахстана Махмуд Сабырхан. Он вышел в полуфинал, уверенно разобравшись с японцем Руи Ямагути — единогласным решением судей.


