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Назван новый капитан сборной Казахстана по боксу

Назван новый капитан сборной Казахстана по боксу
©olympic.kz
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Асланбек Шымбергенов стал новым капитаном сборной Казахстана по боксу. Об этом корреспонденту Vesti.kz рассказал главный тренер команды Кайрат Сатжанов. Подробнее об этом здесь.

Бокстан Қазақстан құрамасының капитаны ауысты

Напомним, 1 февраля стало известно, что 25-летний капитан сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов принял решение перейти на профессиональный ринг. Он подписал свой первый профессиональный контракт с промоутерской компанией Suleimen Promotions.

Абылайхан Жусупов перешел в профи: в 16 лет получил признание AIBA, впечатлил Головкина и дорос до капитана сборной


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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Жусупов Абылайхан Шымбергенов Асланбек

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