Абылайхан Жусупов перешел в профи: в 16 лет получил признание AIBA, впечатлил Головкина и дорос до капитана сборной

25-летний капитан сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов принял решение перейти на профессиональный ринг. Накануне он подписал свой первый профессиональный контракт с промоутерской компанией Suleimen Promotions. Чем известен этот спортсмен, каких достижений добился и насколько высокие цели ставит перед собой - в материале Vesti.kz.

Слухи о сотрудничестве Жусупова с SP появились еще в начале января, когда боксер отправился на совместный тренировочный сбор с представителями промоутерской компании в Нур-Султане. Там он провел общий тренировочный сбор с уклоном на физическую подготовку.

Впервые Абылайхан познакомился с представителями своей компании в 2020 году, когда в Атырау состоялся его дебютный поединок в профи. Тогда он решением судей после шести проведенных раундов одержал победу над Мешакой Мванкемвой из Танзании. Как Жусупов признается позднее, именно организация вечера и отношение промоутеров повлияло на его решение перейти в SP.

В бокс Жусупов пришел в семилетнем возрасте. Точнее, туда его привела мама. Занимался в знаменитой Абайской школе бокса, где делали первые шаги в спорте чемпионы мира среди профессионалов Олег Маскаев и Наталья Рагозина, а также чемпион Олимпийских игр в Лондоне-2012 Серик Сапиев.

Впервые проявил себя в 15 лет, когда стал победителем (в весе 52 килограмма) международных игр "Дети Азии" (2012) в Якутске.

Большие успехи пришли через год - в 16 лет. В феврале 2013 года Жусупов стал чемпионом Казахстана среди юношей в Караганде (57 килограммов), а в апреле выиграл юниорский чемпионат Азии в Шымкенте, затем в сентябре завоевал звание чемпиона мира среди юниоров в Киеве (Украина). В том же 2013 году Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) признала Жусупова лучшим молодым боксером.

В любителях Жусупов три раза выигрывал бронзовые медали чемпионата мира (2017, 2019, 2021), однажды стал вторым на чемпионате Азии (2017), а также становился лучшим на чемпионате мира среди молодежи (2014). В ходе этих соревнований ему приходилось встречаться с лучшими боксерами в этой категории. В числе поверженных Жусуповым: серебряный призер Олимпиады в Рио азербайджанец кубинского происхождения Лоренцо Сотомайора.

К слову, дважды (на ЧМ и ЧА) Абылайхан уступил узбеку Шахраму Гиясову, который был повержен Данияром Елеусиновым в финале Олимпиады в Рио-2016. Также казахстанец в спорных поединках проигрывал серебряному призеру ОИ в Токио британцу Пэтту МакКормаку и чемпиону мира россиянину Андрею Замковому.

У него нет кумиров, но в профессиональном боксе он равняется на именитых казахстанских боксеров-профессионалов Геннадия Головкина и Жанибека Алимханулы. К слову, присутствие GGG на одном из его победных турниров в Караганде придало сил спортсмену. Как позднее вспоминал Жусупов: "Головкин подошел к судьям во время моего боя и сказал, что бил точнее, и у меня хорошая техника".

Абылайхан, как и все боксеры, предпочитает разностороннее развитие. Он играет в футбол, настольный теннис и баскетбол. В свободное время любит порыбачить и проверить свои силы в видеоиграх. Постоянно читает новые книги и уделяет время шахматным поединкам. Во время своих тренировок слушает казахстанский и русский рэп.

На последний чемпионат мира, который прошел в Белграде (Сербия) в 2021 году, Жусупов поехал уже в качестве капитана. Решение о его назначении после ухода Камшыбека Кункабаева было принято единогласно.

На ЧМ-2021 Жусупов выступал в категории до 67 килограммов, где дошел до полуфинала и уступил японцу Севонрету Оказаве. В целом то соревнование стало одним из самых успешных в истории казахстанского бокса. Награда капитана, вместе с золотыми медалями Темиртаса Жусупова (до 48 килограммов) и Сакена Бибосынова (до 51 килограмма), с серебром Махмуда Сабырхана (до 54 килограммов) и Серика Темиржанова (до 57 килограммов) - принесли сборной Казахстана второе общекомандное место.

Теперь же Жусупов решил попробовать свои силы на профи-ринге. Он продолжит свою карьеру выступлениями в полусреднем весе, в котором блистают американцы Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс. Как скоро мы увидим его в титульных боях с топовыми соперниками, говорить еще рано. Ведь ему еще нужно адаптироваться к новой манере ведения боя и внести корректировки в стиль.

О своих планах боксер не распространяется, но он настроен проявить себя в полной мере и добиться больших достижений. Остается пожелать ему удачи и с нетерпением ждать его восхождения уже в качестве полноценного профессионального боксера.