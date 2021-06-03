"На Олимпиаде и ЧМ внаглую засудили, и теперь забрали победу". Судейство в финале ЧА по боксу с участием Левита вызвало возмущение

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников выразил возмущение по поводу судейства в финальном бою чемпионата Азии по боксу с участием представителя сборной Казахстана Василия Левита, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале турнира в весовой категории до 91 килограмма Левит проиграл боксеру из Индии Санжиту, которому судьи отдали победу раздельным решением (4:1). После на церемонии награждения казахстанец отказался надевать медаль.

"Я не пойму, в боксе вообще есть правила? Или там некоторым дают победу за то, что вытерпел все удары и не упал? На Олимпийских играх в финале внаглую засудили, на чемпионате мира в полуфинале засудили, и теперь на Азии в финале явно забрали победу. Меня один раз в жизни засудили и до сих пор это поражение в голове. А тут у Василия Левита такие важные соревнования, как Олимпийские игры, чемпионат мира и чемпионат Азии, и прямо внаглую засуживают, тем более в финале", - написал Резников в сториз на своей странице в Instagram.

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Добавим, что на проходившем в Дубае (ОАЭ) ЧА-2021 мужская сборная Казахстана по боксу проиграла в пяти финалах.

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