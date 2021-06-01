Аманкул высказался о судействе на ЧА по боксу. Казахстанец отправил узбека в нокдаун, но проиграл бой за "золото"

Казахстанец Абильхан Аманкул прокомментировал свое выступление на чемпионате Азии по боксу, проходившем в Дубае, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале турнира в весовой категории до 75 килограммов Аманкул встречался с Саиджамшитом Жафаровым из Узбекистана. Во втором раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун, но в итоге победу судьи раздельным решением (4:1) отдали узбеку.

"Сожалею, конечно. Не могу сказать ничего о работе судей, так как был на ринге. Думаю, сам ошибся, затянул время. Впервые встретился с этим оппонентом. Все прошло как надо, просто не рассчитал время, долго выжидал в первом раунде. Я все это учту. Теперь буду усерднее готовиться, чтобы больше не допускать подобных ошибок", - сказал Аманкул после боя.

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Напомним, Аманкул становился бронзовым призером на ЧА-2017. Он также является серебряным призером чемпионата мира (2017), серебряным призером Азиатских игр (2018) и будет представлять Казахстан на Олимпиаде-2020 в Токио.

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