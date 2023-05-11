"Мы друзья". Джалолов высказался о соперничестве с Кункабаевым после боя на ЧМ

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Вчера 12:29
©sports.uz

Узбекистанский супертяж, олимпийский чемпион Баходир Джалолов прокомментировал свою победу над казахстанцем Камшыбеком Кункабаевым на ЧМ в Ташкенте. Он отметил, что было волнение перед этим поединком. 

"Спасибо всем, кто поддерживает меня. Я почувствовал это в бою. Честно говоря, волнения перед боем было много. Я не знал, было ли это потому, что мы были хозяином, или что-то еще. Слава Богу, я выиграл.

У меня впереди еще два боя за золотую медаль. Постараюсь оправдать доверие красивыми действиями в следующих боях. Я дружу с Камшыбеком Конкабаевым. Он пригласил меня в Казахстан, сам приехал в Узбекистан. Это спорт. Выигрывает тот, кто сильнее. Между нами нет разногласий. Он защищает свою Родину, я защищаю свою страну. Буду изучать следующих соперников", - цитирует Джалолова sports.uz.

Напомним, Джалолов победил Кункабаева в четвертьфинале и оставил казахстанца без медали чемпионата мира-2023. 

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Метки:
Кункабаев Камшыбек ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу

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