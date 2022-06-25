МОК отстранил Международную федерацию бокса от Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) не определил процесс квалификации и проведения турнира по боксу на Олимпийских играх 2024 года, сообщает "Р-Спорт".

Отмечается что сам турнир состоится не под эгидой Международной федерации бокса (IBA), сообщил на пресс-конференции МОК спортивный директор организации Кит Макконнелл.

В 2019 году Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство IBA (тогда - AIBA) из-за невыполнения организацией требований комитета. Боксерский турнир на Олимпиаде был сохранен, но на Играх в Токио его проводила специальная комиссия МОК. В декабре прошлого года главой IBA был избран россиянин Умар Кремлев.

"Соревнования по боксу на Олимпийских играх в Париже не будут проходить под эгидой IBA, как и квалификация к играм. В интересах бокса и боксерского сообщества мы решили, что соревнования по боксу в Париже не будут проходить под контролем IBA. Мы не определили то, как будет проходить квалификация и сам турнир по боксу, но он не будет проходить под эгидой IBA", - заявил Макконнэлл.

Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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