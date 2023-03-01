Международная ассоциация бокса открыла дело против ряда стран из-за бойкота ЧМ с участием Казахстана

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Сегодня 21:48
©iba.sport

Международная ассоциация бокса (IBA) объявила на своем официальном сайте о начале дисциплинарного процесса против руководителей национальных боксерских федераций, которые приняли решение бойкотировать чемпионат мира по боксу из-за участия российских и белорусских спортсменов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В октябре было объявлено, что спортсмены из России и Беларуси будут участвовать в чемпионате мира по боксу под национальными флагами. В ответ на это решение несколько национальных боксерских ассоциаций объявили о бойкоте турниров.

Дисциплинарное производство было начато против представителей боксерских ассоциаций США, Канады, Чехии, Швеции и Новой Зеландии.

Напомним, что женский чемпионат мира пройдет в марте текущего года в Нью-Дели (Индия), а мужской - в мае в Ташкенте (Узбекистан).

Еще одна сборная объявила о бойкоте ЧМ по боксу с участием Казахстана

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Метки:
ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу

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