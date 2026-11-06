Мать пятерых детей не сумела защитить титул чемпионки Казахстана по боксу

Казахстанская боксёрша Айгерим Саттыбаева провела финальный поединок на чемпионате страны в Таразе, сообщают Vesti.kz.

Представительница Жамбылской области встречалась с Гулназ Борибаевой из Карагандинской области. Бой в весовой категории до 48 килограммов у женщин завершился победой Борибаевой раздельным решением судей со счётом 4:1.

Таким образом, Саттыбаева не сумела защитить титул чемпионки Казахстана, который она завоевала в прошлом году.

Отметим, что Саттыбаева является многодетной матерью. У нее пять детей. Она вернулась в бокс после длительного перерыва в 2023-м году.