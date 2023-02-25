Лидер сборной Казахстана завоевал бронзу малого чемпионата мира по боксу

Лидер сборной Казахстана по боксу Нурканат Райыс потерпел поражение в полуфинале проходящего в Софии (Болгария) Кубка Странджа, который также называют малым чемпионатом мира, сообщают Vesti.kz.

В 1/2-й весовой категории до 75 килограммов он встречался с хозяином ринга Рами Киваном, который выигрывал серебро чемпионата Европы-2022 среди молодежи. Райыс потерпел поражение решением судей со счетом 1:4 и стал обладателем бронзовой медали.

Напомним, что ранее в финал вышел казахстанец Оразбек Асылкулов.