Лидер сборной Казахстана завоевал бронзу малого чемпионата мира по боксу

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Сегодня 23:06
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Лидер сборной Казахстана по боксу Нурканат Райыс потерпел поражение в полуфинале проходящего в Софии (Болгария) Кубка Странджа, который также называют малым чемпионатом мира, сообщают Vesti.kz.

В 1/2-й весовой категории до 75 килограммов он встречался с хозяином ринга Рами Киваном, который выигрывал серебро чемпионата Европы-2022 среди молодежи. Райыс потерпел поражение решением судей со счетом 1:4 и стал обладателем бронзовой медали.

Напомним, что ранее в финал вышел казахстанец Оразбек Асылкулов.

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Метки:
Райыс Нурканат Сборная Казахстана по боксу Кубок Странджа Болгария

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