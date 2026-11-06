Лидер сборной Казахстана по боксу без боя выиграла золото

Представительница Костанайской области Надежда Рябец досрочно стала победительницей чемпионата Казахстана-2026 по боксу, сообщают Vesti.kz.

В финале турнира весовой категории до 80 килограммов она должна была встретиться с Айданой Убайдуллакызы (Карагандинская область). Однако бой был отменён из-за отказа соперницы по причине травмы.

Таким образом, Рябец без боя выиграла золото, а Убайдуллакызы получит серебро.





Напомним, Рябец в составе сборной Казахстана выступала на летних Олимпийских игр 2020 года. Она бронзовый призёр чемпионата мира-2023 и бронзовый призёр Юношеских летних Олимпийских игр 2018 года.