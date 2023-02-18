Кункабаев и Нурдаулетов в строю. Назван состав сборной Казахстана по боксу на Кубок Странджа-2023

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 07:26
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Сборная Казахстана по боксу примет участие в Кубке Странджа 2023 года, который пройдет в столице Болгарии, сообщает Meta-ratings.kz.

Турнир в Софии состоится с 18 по 27 февраля.

Казахстан представят следующие спортсмены:

Ернур Кайрат (48 килограммов)

Кенже Муратулы (51 килограмм)

Бекзат Алдамжаров (54 килограмма)

Оразбек Асылкулов (57 килограммов)

Ерасыл Танкай (60 килограммов)

Ертуган Зейнуллинов (63,5 килограмма)

Темирхан Тезек (67 килограммов)

Асланбек Шымбергенов (71 килограмм)

Нурканат Райыс (75 килограммов)

Бекзад Нурдаулетов (80 килограммов)

Бекзат Танатаров (86 килограммов)

Абзал Куттыбеков (92 килограмма)

Камшыбек Кункабаев (+92 килограмма)

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Метки:
Кункабаев Камшыбек Сборная Казахстана по боксу Кубок Странджа Болгария

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