Кто выиграл медальный зачёт чемпионата Казахстана по боксу

С 30 октября по 6 ноября в Таразе прошёл чемпионат Казахстана по боксу, на котором определились победители в 20 весовых категориях среди мужчин и женщин, передают Vesti.kz.

Первое место в медальном зачёте заняла сборная Алматы, боксёры которой завоевали 6 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые награды. На второй строчке расположилась команда Карагандинской области (3-3-6), на третьей - город Шымкент (3-3-1).

Медальный зачёт

• Город Алматы - 6 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые.

• Карагандинская область - 3 золотых, 3 серебряные, 6 бронзовых.

• Город Шымкент - 3 золотых, 3 серебряные, 1 бронзовая.

• Туркестанская область - 2 золотых, 4 серебряные, 2 бронзовые.

• Жамбылская область - 1 золотая, 3 серебряные, 7 бронзовых.

• Область Жетысу - 1 золотая, 2 серебряные, 3 бронзовые.

• Город Астана - 1 золотая, 3 бронзовые.

• Кызылординская область - 1 золотая, 2 бронзовые.

• Костанайская область - 1 золотая, 1 бронзовая.

• Актюбинская область - 1 золотая.

• Западно-Казахстанская область - 1 серебряная, 2 бронзовые.

• Акмолинская область - 4 бронзовые.

• Алматинская область - 2 бронзовые.

• Область Абай - 1 бронзовая.

• Мангистауская область - 1 бронзовая.

• Павлодарская область - 1 бронзовая.