Конкуренты из Узбекистана, России и Кубы, или кто может украсть "золото" Олимпиады в "казахстанском" весе

Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов выигрывал "золото" Юношеской Олимпиады, а на Играх в Токио от него буду ждать повторения успеха. О медальных шансах и оппозиции 24-летнего средневеса - в материале корреспондента Vesti.kz.

Главной проблемой талантливого казахстанца может стать не его готовность к олимпийскому турниру, а умение справиться с психологическим давлением. Но Жусупов должен был окрепнуть, ведь перешел в дивизион до 69 килограммов после Игр-2016, где триумфатором в "казахстанском" весе стал Данияр Елеусинов.

Молодой проспект также ездил в Бразилию, но уже в первом бою категории до 64 килограммов уступил британцу Пэту Маккомаку. 19-летнему казахстанцу не хватило опыта, чтобы обыграть призера чемпионата Европы. С тех пор Жусупов заметно возмужал, выиграв уже несколько медалей на главных стартах.

Кто же конкуренты? По версии AIBA лидером дивизиона является тот самый Маккормак, который к континентальным достижениям добавил "серебро" ЧМ-2019. Чемпионом того старта стал известный россиянин Андрей Замковой, становившийся бронзовым призером еще на ОИ-2012. Он тоже поедет в Токио.

Через отбор в Азии и Океании пробился Бобо-Усмон Батуров, который стал не только лидером сборной Узбекистана, но и фаворитом любых последних континентальных турниров. Опасен и еще один азиатский конкурент - Викаш Кришан из Индии.

Есть пару примечательных боксеров и в американской квалификации. В первую очередь - это олимпийский чемпион-2012 Рониэл Иглесиас Сотолонго из Кубы. Во-вторую - венесуэлец Габриэль Маэстре, выигравший не только несколько региональных наград, но и "бронзу" первенства мира в Алматы.

Это краткий список потенциальных кандидатов на олимпийские медали. В 2016 году в число призеров вошли не только Елеусинов и Шахрам Гиясов из Узбекистана, но и марокканец Мохамед Рабии и Сулейман Сиссоко из Франции. В Токио может выстрелить хозяин ринга - Сэвон Окадзава.

Предположим, что наивысший посев получат Маккормак, Сотолонго, Замковой и Батуров, но казахстанец окажется в топ-8 дивизиона. Есть ли шансы на медали? Однозначный прогноз дать сложно, ведь дивизион довольно близкий по силам. Но оптимальная форма и правильный настрой на бой поможет Жусупову продвинуться далеко по сетке. А будет ли он чемпионом или нет, зависит только от него самого.

Опасность из Узбекистана, или кто может остановить капитана сборной Казахстана по боксу на пути к олимпийской мечте

Напомним, Олимпиада в Токио стартует во второй половине июля, а казахстанские боксеры уже начали подготовку к Играм. Одно из главных противостояний нас ожидает в супертяжелом весе.

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