Конкуренты для Казахстана? Еще пять сборных объявили составы на ЧМ-2023 по боксу

Четыре дня осталось до начала чемпионата мира-2023 по боксу среди мужчин, сообщают Vesti.kz. В этом году мировое первенство примет Ташкент (Узбекистан). Некоторые участники, в числе которых и сборная Казахстана, уже объявили свои составы. Их примеру последовали еще пять команд.

Так, Франция на предстоящем турнире будет представлена в 11 весовых категориях. В состав "трехцветных" вошли: Биллаль Беннама (до 51 килограммов), Ибраим Букедем (54 кг), Рияд Лабиди (57 кг), Софьян Умиа (60 кг), Лунес Амрауи (63,5 кг), Макан Траоре (71 кг), Морено Фендеро (75 кг), Матье Бодерлик (80 кг), Гаэтан Нтамбве (86 кг), Сохеб Буафия (92 кг), Джамили Абуду (+92 кг). Среди них выделяются Умиа, который дважды уже выигрывал чемпионат мира и становился серебряным призером Олимпиады-2016, а также Бодерлик (бронзовый призер Рио-2016) и Беннама (дважды выигрывал бронзовые медали ЧМ).

Столько же боксеров делегировала сборная Италии: Федерико Серра (51 кг), Алессио Камиоло (51 кг), Микеле Бальдасси (57 кг), Франческо Иоция (60 кг), Джанлуиджи Маланга (63,5 кг), Сальваторе Кавалларо (71 кг), Франческо Магри (71 кг), Сальваторе Кавалларо-младший (75 кг), Альфред Комми (80 кг), Азиз Аббес Мухийдин (92 кг), Диего Ленци (+92 кг). В их составе стоит отметить Мухийдина - серебряный призер ЧМ-2021, а также действующий чемпион Европы.

Армения будет бороться за медали также в 11 весах: Барегам Арутюнян (48 кг), Рудольф Гарбоян (51 кг), Руслан Асликян (54 кг), Артур Базеян (57 кг), Артур Казарян (60 кг), Оганес Бачков (63,5 кг), Гурген Мадоян (67 кг), Амбарцум Акопян (80 кг), Рафаэль Оганесян (86 кг), Нарек Манасян (92 кг), Давид Чалоян (+92 кг). Главной звездой этой сборной является Бачков - бронзовый призер Олимпиады-2020, трехкратный бронзовый призер ЧМ и двукратный чемпион Европы. Также выделяется Чалоян - действующий вице-чемпион мира.

Честь Бразилии будут отстаивать семь боксеров: Майкл Дуглас (51 кг), Луис Оливейра (57 кг), Юри Фалькао (63,5 кг), Вандерсон де Оливейра (71 кг), Вандерлей Перейра (80 кг), Кено Мачадо (92 кг), Абнер Тейшейра (+92 кг). Особые надежды возлагаются на Тейшейру (бронзового призера Олимпиады-2020) и Мачадо (серебряного призера ЧМ-2021 и победителя юношеских ОИ-2018).

Сборная Азербайджана будет представлена во всех 13 весовых категориях: Турал Сариев (48 кг), Масуд Юсифзаде (51 кг), Ниджат Гусейнов (54 кг), Умид Рустамов (57 кг), Тайфур Алиев (60 кг), Малик Гасанов (63,5 кг), Наби Искендеров (67 кг), Сархан Алиев (71 кг), Миршариф Казымзаде (75 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг), Альфонсо Домингес (86 кг), Эльдар Гулиев (92 кг) и Мухаммад Абдуллаев (+92 кг). В их составе стоит выделить действующего чемпиона мира Домингеса, а также двух бронзовых призеров ЧМ - Алиева и Абдуллаева.

Сам чемпионат мира пройдет с 1 по 14 мая. Призеры получат удвоенные призовые за медали. Казахстанские боксеры получат дополнительные премиальные за награды. С составом национальной сборной можно ознакомиться здесь.

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